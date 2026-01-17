為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭羅東驚傳民宅遭偷窺 24歲男偷拍浴室落網

    2026/01/17 12:23 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭羅東日前傳出有民宅遭偷窺，引發社區民眾恐慌，警方獲報調查，鎖定24歲吳姓男子到案說明，吳男坦承偷窺，手機內也被發現有民宅照片。（民眾提供）

    宜蘭羅東日前傳出有民宅遭偷窺，引發社區民眾恐慌，警方獲報調查，鎖定24歲吳姓男子到案說明，吳男坦承偷窺，手機內也被發現有民宅照片，加上監視器佐證下，訊後被依違反「社會秩序維護法」，裁處6千元以下罰鍰。

    羅東某住宅區傳出有陌生男子手持智慧型手機在屋外偷拍，儘管遭偷拍住宅與浴室門窗緊閉，浴室霧狀玻璃也無法透視，但偷窺男子的偷拍行徑，讓街坊鄰居相當氣憤。

    據監視器畫面，吳男徒步經過民宅，疑似看見民宅對外窗內的浴室有動靜，停頓後先是轉身離開，但猶豫片刻就再度折返往窗邊前進，同時左顧右盼，觀望是否有人經過，最後直接站立於窗前拍攝，還一度滑動手機螢幕調整窺視深度，過程毫不避諱，拍完離去更是不斷往屋內窺探。

    警方獲報不敢大意，根據被害人提供線索，循線查出24歲吳男涉案，並約談說明，吳男坦承偷窺，手機內確實也有民宅照片，雖未發現涉及隱私部分，但因偷窺屬實，訊後仍依違反「社維法」裁處。

    羅東分局呼籲，偷窺行為除違反「社維法」，偷拍錄影他人隱私即違反「刑法」妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；若涉及性騷擾，還會觸犯「性騷擾防治法」，請勿以身試法。

