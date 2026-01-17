罔顧人命？高雄旅館高空吊鋼板無防護 底下汽機車照走超驚險

旅館因整修進行鋼板吊掛作業，但底下汽機車停等紅燈，看起來相當危險。（擷取自社會事新聞影音）

有民眾近日行經高雄市新興區六合一路與復興一路口時，見一家旅館正進行高空吊掛鋼板作業，但底下許多汽機車停等紅綠燈卻無防護及相關警示，深怕鋼板一不小心砸落會發生傷害，直呼罔顧人命。高雄市勞工局將調查，若屬實最重開罰30萬元。

高雄市勞工局指出，檢視民眾拍攝的影像，吊掛作業未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備及措施，涉及違反職業安全衛生法第6條第1項規定，勞檢處將派員入場調查釐清，倘查證屬實，將處施工業者3萬至30萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

勞工局呼籲，各事業單位應落實工作場所安全管理與巡檢，確實監督吊掛作業，以確保作業及人員安全。

轄區新興分局指出，這起吊掛施工案件有依規定申請路權，並核定於1月15至20日，每日上午9時至下午4時進行吊掛作業，16日上午近11點獲報疑似有違規吊掛施工情形，警方到場時，施工單位未依交通維持計畫配置交通指揮人員於現場引導通行，將通報市府勞工局及工務局依權責查處。

警方表示，本案雖依規定申請路權，但未依核准之交通維持計畫設置交管措施，可處行為人或其雇主1200元至2400元罰鍰，並得勒令停工及責令清除。另施工單位未設置交通指揮或安全設施，致損壞、壅塞道路或以其他方式使公眾往來發生危險者，亦可能涉及刑法妨害公眾往來安全罪，警方將依法移送偵辦。

吊掛作業應防止人員進入吊掛物下方，但旅館吊掛鋼板卻疑似未進行防護作業。（擷取自社會事新聞影音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法