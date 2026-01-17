放寒假了！防青少年深夜逗留 高市警局啟動保護專案加強巡察

高雄市少年隊於寒假期間啟動保護青少年專案，加強娛樂場所宣導與巡察。（民眾提供）

學校陸續放寒假，高雄市警察局少年警察隊亦啟動寒假保護青少年專案，針對青少年深夜易聚集、逗留及遊蕩之場所，強化巡守與查察，協助青少年度過平安充實的假期。

高市少年隊指出，寒假期間部分青少年容易因結伴外出、長時間逗留於娛樂場所，而增加接觸不良環境或不當行為的風險，尤其夜間及深夜時段，青少年較易流連的網咖、桌遊棋牌社、撞球館、KTV、釣蝦場等場所，可能衍生聚眾滋事、涉入偏差行為，甚至遭遇詐騙、暴力或性剝削等被害情事，對身心發展造成不良影響。

寒假保護青少年專案將每日加強夜間及深夜時段勤務，針對各行政區轄內易有青少年聚集之重點場所，結合巡邏、查察與勸導，並同步加強特種營業場所稽查，嚴防業者違規容留未成年人或涉及其他違法情事，以防範未然遏止不法於萌芽階段，並適時聯繫家長、通報學校或社政單位進行個案輔導，引導青少年從事正當休閒活動。

高市少年隊隊長陳仁正呼籲，守護青少年安全需要家庭、學校及社會共同努力，家長應多關心孩子寒假作息與交友情形，鼓勵參與正向休閒活動；警方也將持續以主動、積極的勤務作為，為青少年打造安全無虞的成長環境，讓孩子們在寒假期間能安心活動、健康成長。

未滿18歲青少年深夜12點後禁止在娛樂場所逗遛。（民眾提供）

少年隊警方強化巡守與查察。（民眾提供）

