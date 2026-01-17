為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    用巧克力包空運大麻來台 苗栗男為6千元「運毒」被重判

    2026/01/17 09:42 記者蔡政珉／苗栗報導
    用巧克力包空運大麻來台，苗栗男為6千元「運毒」被重判。（資料照）

    用巧克力包空運大麻來台，苗栗男為6千元「運毒」被重判。（資料照）

    苗栗一名男子小賢（化名）受人唆使於2023年間擔任包裹收件人，將夾藏約1.1.公斤大麻膏的國際包裹轉交他人，因此被法官依共同運輸第二級毒品罪判處有期徒刑5年2月；至於最後接應包裹的買家阿安（化名），則因無法證明其為運輸毒品鏈一環，獲判無罪。

    判決書指出，綽號「Joker」的集團成員與在逃主嫌陳男合謀，自加拿大空運第二級毒品大麻，將大麻膏夾藏在巧克力包裹中入境，該集團原先找上一名林姓少年擔任收件人，林少因畏懼擔上運毒刑責拒絕，轉而找上小賢接手。

    小賢得知幫忙收包裹可現賺6000元，答應提供位於苗栗縣住處作為收件地址。包裹在2023年9月飛抵海關關務署人員識破，調查局接手偵辦，並將包裹內的毒品換成千島醬。小賢拿到包裹後便騎車將貨送往另一名陳姓少年家中，隨後即遭埋伏偵查人員逮捕。調查局循線追擊，陪同陳少依集團指示將包裹放置在台北市內湖區一處舊衣回收箱旁，逮捕前往取貨的買家阿安。

    法官認為，阿安主張他向主嫌陳男「購買」大麻，僅談到價格、取貨地點，他未涉及運毒環節。法官認為，無證據顯示阿安參與走私大麻膏，或得知毒大麻由加拿大空運，難以認定有運輸毒品的犯意聯絡，故判決無罪。

    至於小賢，法官審酌其坦承犯行、態度尚可，判處有期徒刑5年2個月，大麻膏則全數沒收銷燬。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

