為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「偵查不公開」成詐騙幌子 婦誤信險失300萬元

    2026/01/17 08:41 記者劉慶侯／台北報導
    金姓婦人誤信詐團伎倆險失鉅款。（記者劉慶侯翻攝）

    金姓婦人誤信詐團伎倆險失鉅款。（記者劉慶侯翻攝）

    59歲金姓婦人深陷「假檢警」的詐騙圈套，想到銀行急匯300萬元以證明自己清白。她面對家人詢問，都堅稱要協助檢警辦案，因案件機密且「偵查不公開」，否則會有牢獄之災，讓家人無可奈何，最後警方到場調查，才挽回金婦免於損失鉅款。

    北市警萬華分局大理街派出所是12日遇到民眾慌忙衝進派出所，聲稱他的母親金女疑似遭受詐欺，不肯聽從家屬勸解，因此急需警方協助陪同勸阻。

    員警李志軒、林奕辰前往調查，金婦是告知家屬要外出協助製作偵查筆錄，但對方交代因為偵查不公開，故不能告訴家屬及其他警察詳細內容、地點，否則將會有官司纏身。

    李員等2人立刻陪同家屬前往金婦的所在地，發現對方剛結束與假冒檢察官的人視訊，警方經過一番詳細說明犯罪手法後，金女始驚覺對方為詐騙集團，差點步入對方設下的圈套。

    警方後續了解，詐騙集團是先假冒其為台中郵局主任，謊稱被害人身分遭臨櫃盜用，隨後將電話轉至假冒的假檢警，並告知金女現已遭通緝，需支付300萬元才能免於牢獄之災，要求金女馬上前往銀行匯款，所幸遭警方即時攔阻。

    警方表示，現今詐騙手法層出不窮，公務機關不會主動要求收取現金或存簿提款卡，甚至利用視訊等方式製作筆錄。若有任何疑問，立即掛斷電話，並可撥打反詐騙165專線或110專線詢問。

    北市萬華分局大理所警員李志軒（左）、林奕辰（右）（記者劉慶侯翻攝）

    北市萬華分局大理所警員李志軒（左）、林奕辰（右）（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播