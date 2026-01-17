為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    懷孕還吸毒！ 毒蟲父母自身難保 可憐嬰續安置

    2026/01/17 08:37 記者陳鳳麗／南投報導
    生錯家庭的可憐孩子，母親懷孕時還在吸毒，出生後毒蟲父母輪流進出勒戒所，自顧不暇，親職教育、與子會面皆缺席，南投地院准予延長安置。（記者陳鳳麗攝）

    可憐孩子生錯家庭！南投縣1名毒蟲母懷孕還在吸毒，嬰兒出生7天就由縣府緊急安置，其毒蟲父母多次進出勒戒所，居住環境惡劣，親職教育、與孩子會面不到，南投縣府只好再為已9個月大的嬰兒，向法院聲請延長安置獲准。

    這名9個月大的嬰兒，去年3月下旬出生，其毒蟲母親懷孕期間還被檢驗出毒品反應陽性，嬰兒早產、體重低於正常新生兒，南投縣府接獲通報，因毒蟲母的娘家已幫忙帶她2個孩子，縣府啟動緊急安置並向法院聲請獲准。

    毒蟲父親在孩子出生2個月才出獄，去年10月到12月又進勒戒所勒戒毒品，工作不穩定且完全沒有照顧新生兒經驗。

    毒蟲母親則去年6月勒戒1個月，出來後由毒品危害防制中心持續列管追蹤中，但也沒有穩定工作，且尚有15小時強制性親職教育課程未配合完成。毒蟲父也未配合執行25小時的強制性親職教育課程，兩人都被罰鍰。

    嬰兒的母親去年11月2次申請親子實體會面卻臨時取消未到場，並再度更換租屋處，新租屋處雜物眾多、空間狹隘陰暗，不適宜接返兒少照顧，這對父母過去曾有4次獨留先前生的孩子的紀錄，這對孩子經藥物檢驗，身上均有殘留毒品數值，縣府評估9個月大嬰兒不能回到原生家庭，向南投地院聲請延長安置獲准，本月起再延長安置3個月。

