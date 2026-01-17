思覺失調17年住院17次 患者拒打針持刀割醫師臉

高姓思覺失調患者拒打長效針，持美工刀割傷醫師臉、砍傷護理師。台南地院裁定延長暫行安置6月。（資料照）

高姓男子因思覺失調要強制治療，17年住進療養院治療17次，去年3月嘉南療養院醫護人員在社區居家護理時，他拒打長效針，持大美工刀割傷汪姓醫師左臉並砍傷孫姓護理師，台南地方法院認為他犯殺人未遂，從今年1月27日再延長暫行安置6個月。

去年3月上午，嘉南療養院汪姓醫師、居家護理師孫女與佳里區衛生所蔡姓護理師到高男住處，替他施打治療思覺失調症的長效針，高男拒絕後，從2樓持大型美工刀衝下攻擊，汪醫師左臉受切割傷，孫女也受左前臂、右頸部、右前臂切割傷。

高男在偵查中先在去年3月被裁定暫行安置4個月，並暫行安置於高雄市立凱旋醫院，案件起訴後，台南地院去年7月再裁定延長6個月，這次因期限將屆，將再裁定延長6個月。

法院指出，高男經審查決定，他應該接受強制社區治療，病史記載他從大學三年級發病，2008年起在嘉南療養院治療，住院共17次，長期缺乏病識感。高雄市立凱旋醫院去年10月完成精神鑑定，認他知道傷害他人違法，但受被害妄想、幻聽等精神症狀影響，他的辨識能力達顯著缺損程度。

法院並引用醫院評估，指高男拒絕長效針且對到宅醫護仍存敵意，一般門診或社區措施難以防範風險，台南地院認原暫行安置原因與必要性仍存在，為兼顧醫療需求與社會安全防護，裁定自2026年1月27日起延長暫行安置6個月，送達後10日內可提出抗告。

