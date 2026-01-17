為賺4千元偷倒廢棄物 砂石車司機判1年半

台南白河區因地處偏僻，常有不法業者違法亂倒廢棄物。（資料照）

朱姓砂石車司機為多賺4千元，受林姓車主雇用，未取得廢棄物清除處理許可，就載磚塊、混凝土與廢木材等一般事業廢棄物偷倒白河公有地，台南地院判他1年6月徒刑，還要沒收他4千外快。

朱姓砂石車司機去年1月間，收了4千元代價，從不詳地點載運磚塊、混凝土、廢木材等一般事業廢棄物，並將廢棄物堆置在白河區公所代台南市政府民政局管理的土地。警方獲報後會同台南市環保局稽查人員到場勘查，審理時朱男坦承犯行。

法院說明，廢棄物清理法所稱貯存、清除與處理各有要件，行為人未領許可文件仍受託載運，並將事業廢棄物傾倒堆置於偏僻處所，會以行為態樣應認定屬未領許可從事廢棄物處理罪。量刑上，法院審酌朱男未領許可，卻為了多賺一點外快，承接清運並棄置廢棄物，責任不輕，另考量他先前曾因違反廢棄物清理法及另案服刑，雖符合一定期間內再犯情形，但檢方未就累犯加重部分具體主張與提出證明，法院未依累犯規定加重其刑，僅列入量刑審酌。

另據環保局函文，朱男犯後已清除棄置廢棄物，綜合朱男的素行、犯行僅1次、犯後態度、教育程度與家庭經濟狀況等，判處1年6月徒刑，並宣告沒收未扣案不法所得4千元。

