城隍廟調魂審判消災！學校保全騙女同事百萬稱借貸 二審打臉判3年

黃姓學校保全以「城隍廟調魂審判」、「活不過11點」等話術嚇唬曾姓女同事掏錢，連買iPhone 8也騙稱給老乩身出國擋無形，詐得百萬元；二審駁回上訴，維持徒刑3年。（記者王捷攝）

嘉義一所高中的黃姓保全用怪力亂神理由，騙曾姓女同事掏錢，例如「城隍廟要調魂審判」要曾女花錢消災，連買iPhone 8也稱是給「老乩身出國才能擋無形」，合計詐得百萬，黃男上訴，主張款項是借貸不是詐騙，但高等法院台南分院不採信，駁回上訴，維持3年徒刑。

黃男見曾女身心狀況不佳且篤信神明，2017年起陸續以各種宗教名目接近，透過通訊軟體傳訊，反覆營造官司不利、無形作祟等情境，要求交付現金或財物，直到曾女無力再付、遭踢出群組後起疑，向家人求助並報警，案情才曝光。

黃男的話術包括官司不順，以「王爺洗門風」為由要求曾女購買黃金消災，稱若未照做可能活不過晚上11點，甚至提到城隍廟要調魂審判；另說老乩身出國辦事，需要手機與保固才能在國外「擋無形」。

曾女依黃男指示，先後交付現金合計82萬多，買了23萬多元黃金，還被騙去買iPhone 8 Plus給黃男。另外，嘉義地檢署也指出，黃男還騙曾女每月給6000元，提供神明加持礦泉水，宣稱可治療癌症，騙了11萬多，但一、二審都認為欠缺證據，在礦泉水部分判無罪。

黃男二審主張，部分款項屬借貸或轉交乩身，並否認相關通訊帳號與對話內容，但法院比對相關證據，認定帳號是黃男使用，且他在被搜索時坦承曾刪除通訊內容，辯詞不足採信；信仰自由受保障，如果是趁他人焦慮不安時，取得顯不相當財物，就是詐欺行為，所以駁回上訴，維持原判。

