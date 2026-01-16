不滿前妻結交同性憤而帶走幼女斷聯 二審判他6月不得易科

林男不滿前妻與同性伴侶同住，趁探視帶走幼女失聯3月，一審以略誘罪判處半年可以易科罰金，但高等法院台南分院認為，一審用錯法律，略誘罪是重罪，不可以易科罰金，撤銷改判徒刑6個月。（示意圖）

林姓男子與楊姓女子離婚後接走未成年女兒，他自稱不滿女兒跟前妻及其同性伴侶生活，阻斷楊女聯繫3個月，直到法院強制執行才讓女兒回到楊女身邊，台南地方法院減刑後判半年徒刑、可以易科罰金；但高等法院台南分院認為，一審用錯法律，略誘罪是重罪，不可以易科罰金，撤銷改判徒刑6個月。

林男與楊女2023年離婚，約定女兒由楊女照顧，不久雙方再協議，林男可在每月第二、第四週週六上午接走女兒同住照顧，隔天下午8時前送女兒回楊女家。

但是，林男前年12月接走女兒後，未在期限內送回給楊女、也拒絕告知去處，楊女聲請暫時處分並強制執行，法院陸續發執行命令要求交付或攜女到庭，林男仍拒不履行，直到去年3月執行人員會同警方到林男住處，林男才讓女兒出現。

林男否認略誘，指控楊女照顧不周，且不願女兒跟楊女及同性伴侶一起生活，合議庭比對雙方通訊內容，認為楊女有安排女兒看牙與接種疫苗，有照顧事實，但林男卻長期阻斷母女聯繫，侵害主要照顧者監督權，女童又未滿7歲不具同意能力，符合刑法略誘罪構成要件，且屬繼續犯。

略誘罪的處罰是1年以上、7年以下徒刑，南院在減刑後判半年，但可以易科罰金，台南地檢署發現南院用法有誤，因此提出上訴，二審對處罰的刑度沒有意見，但刑法41條規定，最重本刑超過5年，就不可以易科罰金，略誘罪的最重處罰是7年，不可以宣告易科罰金，因此撤銷改判。

