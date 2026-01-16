為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化「芭樂公主」遭26刀砍死 男友逃死判無期定讞 家屬怒：應該死刑

    2026/01/16 21:45 記者陳冠備／彰化報導
    彰化芭樂園凶殺案，主嫌賴志忠（左）依殺人罪嫌判處無期徒刑，共犯小弟張錫麒（右）刑3年6月。（資料照）

    彰化縣53歲男子賴志忠與鄭姓女友合夥經營芭樂集貨場，僅因不滿女方提分手，遂夥同小弟張男持西瓜刀埋伏行凶，朝鄭女猛砍26刀致死。國民法官一審依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；案經上訴三審無期定讞。消息傳回彰化鄭女老家，鄭女哥哥情緒激動表示：「當然要判死刑！」他也痛訴加害者毫無賠償誠意與能力，對司法感到無力與絕望。

    鄭女哥哥今（16日）受訪時憤慨地說，賴嫌行徑極其冷血，不僅是預謀殺人，更是惡性重大。案發前一天，賴嫌才向家屬開口借了30萬元，拿了錢之後竟在隔日買刀、埋伏，甚至在果園先用膠帶綑綁妹妹雙腳限制行動，隨後殘忍砍殺26刀。他痛心表示，妹妹在遇害前曾哀求對方收手，但賴嫌毫不留情，砍斷頸動脈奪命，「這不是泯滅人性是什麼？為什麼這樣還能逃過死刑？」

    提到無辜喪命的妹妹，哥哥語氣滿是不捨與悲慟。他直言，妹妹生前非常乖巧、勤奮，是家中的重要支柱，為了芭樂園辛苦付出，卻落得如此下場。如今兇嫌只要在獄中服刑，未來仍有假釋機會，但妹妹的生命卻永遠無法重來，父母餘生都得活在喪女之痛的陰影中。

    「司法已死」鄭女哥哥語帶絕望地抨擊無期徒刑定讞的結果，他質疑法官所謂的「教化可能」根本是諷刺，認為法律的天平過度傾斜於保障人權，卻無視被害家屬的冤屈，「死的人不是大法官的家人，他們才能說得如此輕易」。家屬為了幫妹妹討回公道，已耗盡心力與積蓄，面對毫無悔意的兇嫌與無力的判決，只能感嘆正義難伸。

    鄭女家屬情緒激動表示：「當然要判死刑」，並痛斥加害者毫無賠償誠意與能力。（民眾提供）

