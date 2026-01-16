為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    金門廂型車「飄移」直直撞路燈 車上5人4人送醫

    2026/01/16 21:38 記者吳正庭／金門報導
    金門金城鎮金豐路后豐港路段發生交通意外，林姓男子開廂型車直撞路旁燈桿。（金城分局提供）

    金門金城鎮金豐路后豐港路段發生交通意外，林姓男子開廂型車直撞路旁燈桿。（金城分局提供）

    林姓男子今天開廂型車要去水頭商港，在金城鎮金豐路后豐港路段突然偏離車道「飄移」，不偏不倚撞上路燈桿，5人要去水頭碼頭，結果4人送醫，其中2人1人腿部骨折、1人牙齒斷裂。

    縣警局金城分局說，下午3點左右，林姓男子開廂型車沿金豐路往水頭商港方向行駛，行經后豐港路段，車子忽然向右偏移撞上燈桿，車頭嚴重凹陷，林男及副駕駛座楊姓男子受困車內。

    警消到場破壞車門，救出林男、楊男，與後座乘客柯男、王男送醫，後座郭男則未受傷。金豐路是往來小三通水頭碼頭重要道路，引來不少路過駕駛人側目，有人目睹車廂型車突然向右偏移，感覺很「神奇」，而且直接撞到相隔20、30公尺的燈柱，若早點或晚點就有可能閃過。

    警方現場對駕駛林男酒測，初步排除酒後駕車，肇事原因由金城分局釐清中。

    金城分局呼籲，駕駛人如有身體不適情形切勿開車，精神不濟時應稍做休息、養足精神再上路，千萬不要硬撐，避免憾事發生。

    廂型車直撞燈桿，車上5人4人送醫。（金城分局提供）

    廂型車直撞燈桿，車上5人4人送醫。（金城分局提供）

