1/16 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜！

1月16日開獎的第115000014期今彩539頭獎摃龜，第115000005期大樂透頭獎也摃龜。

第115000005期大樂透中獎號碼「09、10、21、22、25、36，特別號：20」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得169萬5193元；參獎共49注中獎，每注可得3萬2151元；肆獎共93注中獎，每注可得1萬889元；伍獎共2374注中獎，每注可得2000元；陸獎共2984注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8884中獎，每注可得400元；普獎共3萬8842注中獎，每注可得400元。

第115000005期49樂合彩中獎號碼為「09、10、21、22、25、36」。四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共187注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4865注中獎，每注可得1250元。

第115000014期今彩539中獎號碼為「18、19、22、27、29」。頭獎摃龜；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6692注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8326注中獎，每注可得50元。

第115000014期39樂合彩中獎號碼為「18、19、22、27、29」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共274注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2821注中獎，每注可得1125元。

第115000014期3星彩中獎號碼為「453」。壹獎共51注中獎，每注可得5000元。

第115000014期4星彩中獎號碼為「5393」。壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

