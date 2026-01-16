高空26樓竄火到28樓 台南安南區新建大樓傳火災無人員受困

台南市安南區長和路新建大樓今晚傳出火警，26樓冒煙，警消16車33人到場，見28樓屋突火點，改由B棟佈線灌救，無人受困。（民眾提供）

台南市安南區長和路一段一處新建大樓今晚突然起火，26樓傳出火煙，消防局出動16車、33名警消到場灌救，未傳出有人員受困。

消防局表示，今晚7點5分接獲民眾報案，指安南區長和路一段與環管路口新建大樓高樓層疑似冒煙。指揮中心隨即派遣安和等分隊前往，並由安和03擔任初期指揮官，601大隊長到場統籌指揮與安全管制。

請繼續往下閱讀...

安和車組晚間7點16分抵達後回報，頂樓可見火煙，立即部署水線出水壓制，同步進行樓層搜尋與回報。消防人員隨後上樓確認，晚間7點25分到達26樓後研判火點位置更高，現場目視可見28樓屋突處有火光與濃煙，屋突為屋頂突起結構，火勢位置較不易接近，救災人員持續追查火勢延燒範圍。

因高樓層救災需兼顧佈線、供水與避難安全，現場指揮評估後，決定由在鄰棟進行佈線進入較為安全，安和分隊於晚間7點34分改採鄰棟救災策略，加強水線佈署與排煙作業，並依現場狀況調整人力配置，同時掌握樓層間通道與垂直動線，避免救災人員受困於煙熱環境。

消防局同時通報警方110、區長、自來水、瓦斯、環保局、台電及局內長官到場協助，並持續確認現場無人受困。火勢處置與建物安全評估完成後，將由火調人員進一步釐清起火原因及財物損失，並彙整救災過程供後續檢討與改進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法