檢舉同事工作沒做好挨告 法院：寫投訴信給主管不算誹謗

蔡姓居服員在安南醫院治療區大廳多次指稱李姓物理治療師只幫年輕女生治療、濫權更換病患治療區遭告誹謗，一審把她寄給院長的投訴信，稱李男工作沒做好的內容也算進去，依誹謗判拘役50日；但高等法院台南分院認為，投訴信是跟院長說，不能認定是散布給大眾，所以改判拘役25日得易科罰金。

蔡女任職居服員，李男在安南醫院擔任物理治療師，2人因故互生嫌隙，3年前蔡女在院內1樓等公共區域，多次向在場其他人說李男只會幫年輕女生做治療，還利用職權任意更換病人治療區域，不顧病人權利等語，李男因此提告，檢方偵辦後起訴。

台南地方法院認定蔡女除了口述外，還寄投訴信到院長信箱，指李男要求其他治療師讓特定病患更換治療區、影響病人權益等不實指控，認為屬散布文字誹謗，判拘役50日，可以易科罰金。

但二審則認為，投訴信是以院長信箱向院長陳情，這是向特定人陳述，很難認定蔡女有將文字散布給大眾的故意，不符合誹謗的構成要件，雖然院方後續處置，使其他人得知內容，也不能回推認定蔡女成立文字是為了要散布出去，因此撤銷一審，但是認為蔡女在公共區域對不特定人說的指控，會影響李男的社會評價，改判拘役25日，可易科罰金，全案不可以上訴。

