澎湖消防節慶祝大會 義消副總隊長呂登皇榮退

澎湖消防局義消副總隊長呂登皇（中）榮退，由蔡惠如（右）接任。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府消防局今（16）日舉行「消防節慶祝大會」。由縣長陳光復主持，議長陳毓仁等人到場祝賀。首先由消防局長許文光及陳雙全，致贈義消副總隊長呂登皇榮退紀念品，並由陳光復頒發新任副總隊長蔡惠如聘書。

內政部消防署「鳳凰獎」全國消防楷模第二救災救護大隊副大隊長王思源、全國義消楷模義消救難大隊第一分隊員柯泰平、「防火宣導志工菁英」白沙宣導分隊分隊長許鳳英及「救護志工菁英」馬公救護義消分隊員吳佳駿。

救災先鋒第一大隊副大隊長朱偉靖、白沙分隊長吳政男、馬公分隊員鐘耀萱及西嶼分隊員顏士翔。救護尖兵馬公分隊員孫清文、湖西分隊員洪立宇、望安分隊員孫毅、馬公分隊員鄭秉瑞及呂東霖。業務達人火災預防科員林競威、災害搶救科員黃勝建及緊急救護科隊員黃文欣等。

救災義消楷模義消總隊顧問王垂仲、第三大隊幹事許宜祜、馬公分隊員洪媽添、澎南分隊員鮑憲慶、湖西分隊員蘇瑋揚、白沙分隊員邱得瑋、西嶼分隊副分隊長陳昆發、七美分隊員許甲政、第一分隊員呂志宏第二分隊員洪榮城。義消宣導楷模宣導大隊總幹事李名懿、馬公分隊小隊長洪麗微、澎南分隊小隊長顏素日、湖西分隊副分隊長葛菁菁、白沙分隊員楊桂芳、西嶼分隊副小隊長黃評資、望安分隊長陳淑娟、七美分隊員陳惠華。

義消救護楷模救護大隊總幹事辛淑靖、馬公分隊小隊長陳炫妗、澎南分隊幹事張慧玲、湖西分隊員陳彥文、望安分隊小隊長陳朝虹、七美分隊員呂汶駿。

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁等貴賓，共同歡送呂登皇。（記者劉禹慶攝）

