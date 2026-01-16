以為是打火機！司公誦經摸走亡者加熱菸 喪家不追究警仍送辦

新北市1名司公到殯儀館旁葬儀社誦經，拿取供奉亡者的加熱菸，死者兒子PO網司公偷加熱菸，警方依法送辦。（民眾提供）

新北市板橋王男遭遇父喪，到板橋新北市殯儀館旁的葬儀社設靈，他在社群Threads發文，指稱1名司公（釋教師父）15日傍晚誦經時，摸走供給亡父的加熱菸主機。海山警分局員警今天前往葬儀社釐清，喪家告知當時司公點香誤認為該物品為打火機，發現後歸還，雖然喪家不追究、也刪文，由於竊盜為公訴罪，警方通知雙方到案偵訊，將函送新北地檢偵辦。

據了解，48歲李姓司公15日傍晚到新北殯儀館對面一間葬儀社誦經，期間為焚香，疑誤取供奉往生者王男靈前的加熱菸主機，兒子發現PO文，指稱辦喪事還遇到竊盜；新海所員警發現，今日上午前往該處釐清，喪家透露，當時司公要點香，誤以為該物品為打火機，經喪家發現，已立即歸還。

員警告知權利，喪家王男說不提告，不需警方協助，王男也在社群刪文，化解誤會，警方基於竊盜為公訴罪，警方今天下午通知雙方到案說明。發文王男的祖父今天下午到警局製作筆錄，告知不提告，警方告知竊盜為公訴罪，依竊盜罪嫌移請新北地檢署偵辦。

