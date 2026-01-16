為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高屏大橋涵洞車禍！夫婦雙載擦撞曳引車跌倒 妻遭輾頭慘死

    2026/01/16 19:26 記者葉永騫／屏東報導
    高屏大橋下方屏東市建國路與大溪路口涵洞，今天（16日）下午發生車禍，吳姓阿伯騎機車載李姓老婆，因為道路縮減，同向行駛的曳引車將機車捲入，婦人頭部遭輾死亡。（屏東警分局提供）

    高屏大橋下方屏東市建國路與大溪路口涵洞，今天（16日）下午2點26分，吳姓阿伯騎機車載李姓老婆，經過涵洞往萬丹方向行駛時，因為道路縮減，同向行駛的曳引車將機車捲入，夫婦2人摔倒，老婆遭曳引車輾到頭部當場死亡。

    警方初步調查，這起A1死亡交通事故，為67歲吳姓駕駛人騎乘普通重型機車、後座搭載68歲李姓妻子，一路往南下行駛，進入高屏大橋涵洞時，疑因道路縮減，與同向48歲藍姓駕駛曳引車發生擦撞，導致機車後座乘客捲入車輪輾壓當場死亡。事故發生後，警方已立即派員到場處理，並完成道路改善會勘，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

    屏東分局呼籲，機車行駛應避免與大型車輛併行，保持自我安全距離，切勿進入大型車輛視線死角，以降低事故發生風險，共同維護道路交通安全。

    老婆遭輾斃，阿伯無助坐在旁邊。（洪宗麒提供）

    救護人員抵達現場，婦人已沒有生命跡象。（屏東警方提供）

