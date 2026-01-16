為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新竹「生命鬥士」駕敞篷車吊點滴跑山耍帥 代價慘了

    2026/01/16 18:28 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市青草湖附近路段竟出現有年輕男子開保時捷敞篷車、但點滴跑山影片，警方稱若接獲檢舉，將依規開罰。（擷取自影片）

    新竹市青草湖附近路段竟出現有年輕男子開保時捷敞篷車、但點滴跑山影片，警方稱若接獲檢舉，將依規開罰。（擷取自影片）

    耍帥？網路上近期流傳一段影片，有名年輕男子邊掛著點滴邊開著保時捷敞篷車跑山，這段影片除畫面引起討論，年輕男子戴口罩跑山的影片也引發討論，新竹市警方從男子跑山經過的路段搜出地點就在竹市青草湖附近，且因點滴吊架已高於規定，警方可依道路交通管理處罰條例最高罰上1萬8000元以下罰鍰。

    這段保時捷敞篷車掛著點滴跑山影片在網路發酵及轉傳，從影片中可看到，年輕男子駕駛白色保時捷敞篷跑車，中央扶手處架著高出車子許多的點滴架，男子右手掛著「點滴」奔馳在山路上，車子內裝則是深紅色，開車的年輕男子穿著一身淺色休閒服，臉上戴著黑色口罩，一路駕車愉悅地跑山，目擊民眾見到「點滴」都非常好奇，車主最後開進停車場。經查跑山地點就在新竹市青草湖附近。男子最後將影片剪輯PO網，說影片是「生命鬥士系列：我的體力，來自輸液」，還說自己是晨間落跑的病人。

    對此，轄區新竹市警察局第三分局表示，依據道路交通安全規則相關規定，自小客搭載貨物不可超出原本車廂規格，且要安置穩妥，若違反將依道路交通管理處罰條例第30條處駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。並稱類似本案違規情形，可由民眾檢附連續影像，逕向警察機關線上檢舉系統提出檢舉；籲駕駛人遵守交通規則，避免造成自己或他人危險。

    有網友留言指耍帥的代價太慘了，也有網友稱實在太狂了，居然吊點滴還開車，直呼真帥！

    新竹市青草湖附近路段竟出現有年輕男子開保時捷敞篷車、吊點滴跑山影片，警方稱若接獲檢舉，將依規開罰。（擷取自影片）

    新竹市青草湖附近路段竟出現有年輕男子開保時捷敞篷車、吊點滴跑山影片，警方稱若接獲檢舉，將依規開罰。（擷取自影片）

    新竹市青草湖附近路段竟出現有年輕男子開保時捷敞篷車、吊點滴跑山影片，警方稱若接獲檢舉，將依規開罰。（擷取自影片）

    新竹市青草湖附近路段竟出現有年輕男子開保時捷敞篷車、吊點滴跑山影片，警方稱若接獲檢舉，將依規開罰。（擷取自影片）

