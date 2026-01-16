寫「天堂」外掛封神！黃鶴樓幫詐團架網站害218人 二審刑期翻倍

曾被外界封為「天才工程師」的黃鶴樓，因財務壓力轉而替詐團打造假投資網站，一審判他6年8月，台中高分院二審撤銷原判，重判12年，仍可上訴。（資料照）

曾被外界封為「天才工程師」的黃鶴樓，靠著鍵盤闖出名號，卻也親手把人生寫進詐騙判決書。這名曾為「天堂」撰寫外掛程式、在遊戲圈爆紅的自學高手，因財務壓力轉而替詐團打造假投資網站，短短時間害慘全台218名被害人，一審判他6年8月，台中高分院二審撤銷原判，重判他12年，仍可上訴。

檢警調查，黃鶴樓於2024年間加入Telegram暱稱「愛」的不法集團，負責設計、開發與維護假投資網站，他不僅提供完整投資介面，還能即時更換網域、躲避封鎖，讓詐團得以「斷一個、生一個」，持續誘騙民眾上鉤。

請繼續往下閱讀...

這些網站表面上能入金、出金、觀看投資走勢，實際卻是吸金陷阱，背後再由所謂「炒群機手」在群組內假裝獲利、製造熱絡氣氛，讓被害人一步步把積蓄換成泰達幣流入黑洞，詐欺得手逾3700萬元。

警方與美國國土安全調查署合作，循線掌握網站IP與註冊資料，一舉掀開這層技術黑幕。案發後黃坦承犯行、並指認上游，部分被害人也獲得賠償，一審考量其配合調查與和解情形，依多項加重詐欺罪判處6年8月徒刑，但檢方認為量刑過輕提起上訴，黃也主張自己只是「被詐團利用的工程師」，請求減刑上訴。

台中高分院審理後認定，黃並非單純參與，而是發起、主持詐騙組織的核心人物，掌握關鍵技術、長期與機房配合，犯罪結構完整、危害深遠，難以一般詐欺角色視之，最終撤銷原判，改以發起組織、加重詐欺等罪論處，重判有期徒刑12年，並駁回其停止羈押聲請、延長羈押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法