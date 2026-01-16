疑煞車失靈!70噸吊臂車連環撞11車 外送員卡車底幸僅輕傷

一輛大型吊臂車，行經台6線苗栗縣公館鄉路段，疑煞車失靈連環撞11車，現場一片零亂。（警方提供）

1輛大型吊臂車疑因煞車失靈，今（16日）下午在台6線苗栗縣公館鄉路段，先撞上前方一輛機車，再撞上停在路邊的4輛小客車、小貨車及6輛機車，其中1名外送員下車取餐被撞，卡在吊車底下，被緊急救出送醫，所幸僅受輕傷，其他車主當時在旁邊的小吃店用餐，聽到聲音都嚇一大跳。

苗栗警方初步調查，徐男（53歲）駕駛70噸重的大型吊臂車，由公館鄉台6線西往東直行行駛，經至五谷陸橋路口時，不明原因偏離車道撞上路邊4輛小客車、7輛普重機車，當時1名騎機車的外送員劉男（24歲），停車取餐，不幸被吊車撞及，一度卡在吊車下，身體多處挫傷，經消防人員緊急救出送醫救治，幸無大礙，駕駛經酒精檢測未超過標準值。

徐姓吊車駕駛說，當時從新竹開至公館工作，路經該路段時，疑煞車過熱，踩不到煞車而撞上。

苗栗警分局呼籲汽車駕駛人上路前，應定期檢修車輛煞車與機件狀況，確保行車安全，避免發生類似追撞事故，以確保自己與用路人生命財產安全。

大型吊臂車行經台6線苗栗縣公館鄉路段，疑煞車失靈連環撞，1輛機車卡在轎車下，受損嚴重。（警方提供）

