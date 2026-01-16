違法進口中國4300劑快篩 新黨前議員候選人找43人頭輸入判決結果出爐

2022年九合一大選時，新黨籍台北市議員候選人張榮法被查出，為規避食藥署查驗，利用配偶、親友作為人頭，從中國輸入4300劑快篩試劑，被依違反醫療器材管理法起訴。台北地院今判決有期徒刑5月、得易科罰金15萬元。（資料照）

2022年九合一大選時，新黨籍台北市議員候選人張榮法為規避食藥署查驗，利用配偶、親友作為人頭，從中國輸入4300劑快篩試劑，檢依違反醫療器材管理法起訴。台北地方法院審理後，今判決有期徒刑5月、得易科罰金15萬元。全案可再上訴。

檢方起訴指出，2022年5月間，衛福部食藥署因應新冠肺炎疫情，開放民眾自國外輸入「個人自用」的快篩試劑，限每人一次且不超過100劑。然而，張男為規避規範，向妻子及親友等43人收取個資作為人頭，以報關名義人，從中國地區廈門寶太生物科技公司進口4300劑快篩試劑，並放置在萬華區競選總部內，無償提供到場的民眾取用。

檢警接獲檢舉，指張男涉嫌利用快篩賄賂選民，並於2022年12月13日前往競選總部等處搜索，確實扣得17箱、27盒，共1835劑快篩試劑。檢方調查，張男並非自用，又以人頭進口，依違反醫療器材管理法將他起訴。

至於張男被控賄選部分，檢警調查發現，相關文宣有註明「需要快篩的民眾可以於活動現場借用」，並無限定投票者才能領取，且民眾填寫的借用單並無夾帶宣傳文宣，或其餘標註張男提供的字句；檢方則認定，此部分難認有影響選民投票意願，並未構成選罷法。

違反醫療器材管理法罪起訴部分，北院審理後，今下午宣判有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案可再上訴。

