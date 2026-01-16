飄洋過海來看妳？遲暮之年愛上當紅直播主 險噴30萬「團聚費」

帥氣照片竟是網路盜圖。（圖由警方提供）

「他飄洋過海來台灣看我，怎麼會是騙人？」台中1名6旬婦人，近日因網路「粉紅陷阱」差點噴飛30萬，男網友自稱「中國當紅直播主」，並以結婚為前提交往，要求婦人支付機票與住宿費讓他來台團聚，所幸銀行行員與員警聯手，在最後一刻擋下匯款，及時保住婦人的積蓄。

婦人與該名男網友認識約2個月，對方外型俊朗，自稱是中國直播圈知名人物，每日噓寒問暖、情話攻勢不斷，甚至互稱「老公、老婆」，讓婦人逐漸卸下心防，以為遇上真愛，近日男方表示礙於「公眾人物身分」，需由管理團隊協助安排來台事宜，並要求婦人匯款30萬元至海外帳戶，作為所謂的「安全預定申請」、機票及住宿費。

婦人信以為真，前天心急前往銀行準備匯款，卻因海外匯款需填寫英文資料而顯得慌張，行員察覺其神情緊張、說詞反覆，對匯款用途含糊其詞，甚至聲稱是「借錢給親戚」，與常見詐騙話術高度相符，立即通報烏日分局烏日派出所員警到場關懷。

員警檢視雙方對話紀錄後發現，詐團不僅使用盜來的帥氣照片，還假冒「管理團隊」發送批准文件，刻意營造專業可信形象，當場逐一拆解「感情培養—身分包裝—金錢索討」的粉紅詐騙套路，耐心說明這正是典型網戀詐財手法。

在警方與行員輪番勸說下，婦人終於驚覺深信不疑的「直播主」愛人，其實是詐騙集團寫手操作的假人設，當場打消匯款念頭，情緒雖一度受挫，對於員警與銀行及時攔阻仍深表感謝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團與婦人的對話。（圖由警方提供）

銀行行員察覺有異通報警方協助阻詐。（圖由警方提供）

