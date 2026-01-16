搜救F-16V戰機引發海流向性議論 國海院實證揭密

海巡署SLDMB漂流浮標軌跡圖。（國海院提供）

近期海上搜救失聯F-16V戰機飛官，引發社群平台海流向性討論，國家海洋研究院（簡稱國海院）在社群平台分享，台灣東部海域流場並非單一北向，而是受「多尺度動力過程」交織疊加的複雜流場。國海院透過海巡署SLDMB漂流浮標與歐盟哥白尼海洋服務資料雙重實證，強調專業搜救規劃必須納入「管理不確定性」，方能建構具備容錯率的搜索動態模型。

國海院指出，台灣周遭海流特性無法以「一定往北」或「一定往南」簡化理解。從長期觀測結果來看，黑潮作為西北太平洋最強勢的西方邊界流，在台灣東側的「長期平均流向」確實以北上為主。然而，長期研究亦顯示，在台灣東部近岸、約12浬以內的黑潮邊緣海域，表層海流在短時間與局部空間內，可能出現流向轉變的情形。

國海院說明，黑潮與陸地交界區的表層流場，同時受到多重因素影響，因此，在特定時間與特定海域內，觀測到局部向南流動或回轉流場，屬於合理且並不罕見的現象。

為協助理解事發時的實際海況，國海院提供兩項互補的科學證據，分別呈現「實際漂移行為」與「大尺度背景結構」。

第一，海巡署於事件初期布放的4顆表面漂流浮標（SLDMB），其截至1月14日的軌跡顯示，即使在相同時間與相近海域，浮標漂移路徑仍呈現多樣性，局部可見回轉與向南分量，反映當時海面流場具有明顯的時空變動特性。

第二，國海院運用1月6日至1月14日的歐盟哥白尼海洋服務資料，製作海面背景海流動畫。國海院提醒該背景海流不包含潮汐與局部風浪造成的瞬時變動，因此在近岸區域，仍須搭配漂流浮標或海洋雷達等現地觀測資料，才能掌握更細緻的流況。

針對外界關心的搜救規劃，國海院強調，現代化的專業搜救核心在於「管理不確定性」。搜救作業並非假設單一海流方向，而是整合多源觀測與模式資料，推估多種可能的漂移情境，系統性擴大有效搜索範圍，並隨著新資訊持續滾動修正。

歐盟哥白尼海洋服務資料產品（CMEMS），模式與觀測資料同化所推估的海面背景海流。（國海院提供）

