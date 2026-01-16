為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中女騎士鬼迴轉被擊落 「這原因」趁亂落跑結局慘了

    2026/01/16 15:25 記者許國楨／台中報導
    女騎士在路口突然迴轉。（民眾提供）

    女騎士在路口突然迴轉。（民眾提供）

    台中市南區美村路與光輝街口前天上演驚險一幕，一名女騎士突如其來「鬼迴轉」，害得正準備綠燈起步的轎車駕駛閃避不及，雙方當場發生碰撞，女騎士連人帶車倒地，場面一度緊張，沒想到事故還沒結束，女騎士因無照騎車心虛卻先落跑，而警方最後也依規開出「肇事逃逸」罰單，讓她付出更高代價。

    事發在當天上午8點多，36歲張姓男子開車停等紅燈，號誌一轉綠燈正要起步時，右側突然竄出一輛機車，未依規定直接在路口前方大迴轉，張男急踩煞車仍來不及撞上，女騎士摔倒在地，張男嚇得立刻下車查看，現場多名熱心民眾也上前幫忙，將人扶到路邊休息，並通報警方與救護車，未料救護車抵達前，女騎士卻趁隙一聲不響地騎上機車，頭也不回地離開現場，讓張男相當錯愕。

    由於當下專注救人，張男根本來不及記下車號，只能向第三分局交通分隊員警說明整個過程，警方隨即調閱路口及周邊監視器，循線通知落跑的77歲簡姓婦人到案，簡婦表示，當時買完早餐準備返家，一時不慎發生碰撞，因未持有機車駕照，擔心受罰又不知如何處理，情急下才會離開現場。

    警方除舉發其無照駕駛外，也依《道路交通管理處罰條例》第62條，對其肇事後未依規定處置行為製單告發，可處1000元以上3000元以下罰鍰，也藉此呼籲，若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場等候警方處理，切勿因一時慌亂或自認情節輕微擅自離開，以免衍生更嚴重法律責任，影響自身權益與他人安全。

    機車下一秒與直行轎車碰撞。（民眾提供）

    機車下一秒與直行轎車碰撞。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播