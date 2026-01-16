台中女騎士鬼迴轉被擊落 「這原因」趁亂落跑結局慘了

女騎士在路口突然迴轉。（民眾提供）

台中市南區美村路與光輝街口前天上演驚險一幕，一名女騎士突如其來「鬼迴轉」，害得正準備綠燈起步的轎車駕駛閃避不及，雙方當場發生碰撞，女騎士連人帶車倒地，場面一度緊張，沒想到事故還沒結束，女騎士因無照騎車心虛卻先落跑，而警方最後也依規開出「肇事逃逸」罰單，讓她付出更高代價。

事發在當天上午8點多，36歲張姓男子開車停等紅燈，號誌一轉綠燈正要起步時，右側突然竄出一輛機車，未依規定直接在路口前方大迴轉，張男急踩煞車仍來不及撞上，女騎士摔倒在地，張男嚇得立刻下車查看，現場多名熱心民眾也上前幫忙，將人扶到路邊休息，並通報警方與救護車，未料救護車抵達前，女騎士卻趁隙一聲不響地騎上機車，頭也不回地離開現場，讓張男相當錯愕。

由於當下專注救人，張男根本來不及記下車號，只能向第三分局交通分隊員警說明整個過程，警方隨即調閱路口及周邊監視器，循線通知落跑的77歲簡姓婦人到案，簡婦表示，當時買完早餐準備返家，一時不慎發生碰撞，因未持有機車駕照，擔心受罰又不知如何處理，情急下才會離開現場。

警方除舉發其無照駕駛外，也依《道路交通管理處罰條例》第62條，對其肇事後未依規定處置行為製單告發，可處1000元以上3000元以下罰鍰，也藉此呼籲，若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場等候警方處理，切勿因一時慌亂或自認情節輕微擅自離開，以免衍生更嚴重法律責任，影響自身權益與他人安全。

機車下一秒與直行轎車碰撞。（民眾提供）

