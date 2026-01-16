苗栗消防局27週年慶祝119消防節 表揚績優人員

苗栗縣長鍾東錦（左6）表揚績優消防及義消人員。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府消防局今（16）日舉辦「119消防節暨 27週年局慶活動」，縣長鍾東錦頒獎表揚績優消防、義消人員，並感謝他們投入救災、救護辛苦付出，強調未來將持續提升消防能量，讓更多優秀人才願意投入警、義消行列。

今天慶祝活動由特種搜救人員運用水上救災船艇演出「栗艇舞」，展現操演技巧與充沛活力為活動揭開序幕，消防局長匡夢麟簡報說明相關成果，他表示，在縣府的全力支持下，編列約5億5千萬元新建獅潭、象鼻、銅鑼、頭份、三灣及竹南分隊等6分隊廳舍、修繕後龍分隊辦公廳舍。並推動勤二休二勤休制度、核定外勤消防人員超勤加班費、提高消防危險職務加給，消防人員每年均補助健康檢查費用，並於今年度起，全面補助義消人員健康檢查費用每人3500元，共同守護執勤安全與健康。

請繼續往下閱讀...

匡夢麟指出，3年來該局共考取消防設備師9名、消防設備士21名，累計擁有消防設備師12名、消防設備士54名，培訓30位高級救護技術員，累計共52位，急救成功率從24％提升至27.3％，成長3.3％，送醫後2小時內恢復心跳者累計達393人。

鍾東錦並頒獎表揚20、30、35年資深義消人員，以及年度績優消防、義消、宣導、救護與救難人員獎章，肯定他們在守護縣民生命財產安全上的付出與堅持。並強調，待中央核定後，每個人的危險加給將提升4成，期盼透過提升基層公務人員的薪資及工作待遇，吸引更多年輕人並讓更多長輩鼓勵子女加入警義消行列，一起投入這項正義且維護社會安全的工作。

苗栗縣政府消防局慶祝消防節，暨績優人員表揚慶祝大會。（苗栗縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法