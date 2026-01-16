為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    [獨家]高市警分局長大搬風 左營分局長李明道恰與警友主任同名同姓

    2026/01/16 15:21 記者黃良傑／高雄報導
    高市警分局長大搬風，左營分局長李明道恰與警友主任同名同姓，警界傳佳話。（記者黃良傑攝）

    高市警分局長大搬風，左營分局長李明道恰與警友主任同名同姓，警界傳佳話。（記者黃良傑攝）

    高市警局17個分局多達13個分局異動、搬風，巧的是，林園分局長李明道將調任左營分局長，恰和警友辦事處主任李明道「同名同姓」，巧得令警界和地方人士稱奇。

    高市警局分局長將大搬風前，警界就臆測不斷，市警局人事作業又密不透風，關注度最高的仍是業務最繁重的鳳山分局，是17個分局中所謂CP值最差，被同僚點名到分局長都搖手「希望不是自己」，開獎結果由岡山分局長王春生扛起重任，他一路從派出所長、偵查隊長、靖紀組長、公關室主任，刑事、公關多項專才，最後雀屏中選。

    被留久留的交通大隊長黃元民終於找到接替人選，釋出派任前鎮分局長，交通大隊長由後勤科長劉清俊升任；具刑事專長的林園分局長李明道調左營分局長，遺缺由同樣是刑事背景的刑事局偵四隊長曾順光升任。

    原鳳山分局長林俊賢調苓雅分局長，旗山分局分局長王永吉調任岡山分局分局長，鼓山分局長徐釗斌，鹽埕分局長郭子弘調鼓山分局長，六龜分局長江慶斌升小港分局長，犯罪預防科科長李明達調升湖內分局長；原小港分局長陳楨筌調台東縣警察局副局長，防治科科長沈建仁調升澎湖縣警局副局長。

    高市警局分局長大搬風，左營分局長恰與、警友主任同名同姓。（資料照）

    高市警局分局長大搬風，左營分局長恰與、警友主任同名同姓。（資料照）

