新北啟動春節前搶救演練 鎖定大賣場、百貨、交通樞紐防災

新北市消防局提升春節前公安，首場演練在汐止科學園區登場，新北市消防局長陳崇岳（左）督導演習，頒贈業者感謝狀。（記者吳仁捷翻攝）

農曆春節假期將至，各大百貨商場、交通樞紐及產業園區人流密集，公共安全備受關注，新北市消防局今天起啟動「春節前搶救演練」，7個大隊轄內高風險場所，進行7場實地演訓與整備，今天首場在汐止台灣科學園區登場，局長陳崇岳也出席督導，針對園區廠區特性，自衛消防編組、人員疏散動線進行整合演練，後續將在大賣場、購物中心及百貨公司實施搶救演訓，提升業者公安意識，讓民眾過好年。

新北市消防局今年首場春節前搶救演練，今天在汐止台科園區登場，由於廠區寬闊、堆放易燃物或化學物品，演練時著重初期疏散避難逃生等項目，包括引導救難人員進入，告知儲放化學、危險物品等項目，都是演練重點，各廠商人員配合演練，場面逼真。

此外，緊接著將進行的大賣場、百貨等演練，廣大空間、人潮眾多、動線複雜，消防單位特別強化初期滅火、避難疏散引導、高樓層搶救與業者自衛消防編組協同應變等重點，確保第一時間能有效控災，並與場所管理單位無縫銜接，提升整體應變效率。

針對交通樞紐安全部分，將在捷運土城站及三重國小站進行搶救演練，其中2月5日新北消防局將採「雙北合作模式」，模擬捷運系統跨市事故情境，強化與北消防橫向聯繫與支援調度能力，確保春節連假期間捷運系統防災網絡滴水不漏；至於小型工業區演練，將擇定深坑某園區演練，提升辦公及產業場域的災害應變效能。

陳崇岳強調，春節期間防災工作不打烊，公共場所與百貨業者務必落實自衛消防編組、加強日常安全巡查，確保避難通道暢通、防火門確實關閉；更呼籲市民進入人潮擁擠場所時，先行留意安全出口位置，居家應注意用火用電安全，落實「人離火熄」原則。消防同仁將持續維持最高警戒狀態，透過周延演練與事前預防作為，全力守護市民安心、平安過好年。

