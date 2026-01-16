高材生｢專挑熟人｣狠騙5550萬 刑警父恐嚇被害人：知道你爸是誰

前台北市刑警小隊長李錦山之子、台大高材生李宥頡，涉嫌假冒期貨高手，前後吸金逾5550萬元，士林地檢署提起公訴；李錦山多次利用公務系統查詢個資並洩露給兒子，遭判處有期徒刑2年，緩刑3年。（資料照）

前台北市刑警小隊長李錦山之子、27歲台大高材生李宥頡，涉嫌假冒期貨高手，對外誆稱擁有美國期貨經理業務執照，並以高獲利、代操免手續費為誘餌，誘騙昔日大學學長、補習班主管及親友投資。為了掩蓋操作失利，李男大肆竄改期貨對帳單，將巨額虧損修飾為獲利美照，前後吸金逾5550萬元。士林地檢署偵結後，依違反期貨交易法、詐欺取財等罪嫌對其提起公訴。

起訴書指出，李宥頡明知經營期貨代操業務須經金管會許可並發給許可證照，竟自2022年起，向身邊友人宣稱擅長操作「MINI道瓊（YM）」及「MINI那斯達克（NQ）」等國外金融期貨指數。

檢警調查，李男利用信任關係、鎖定多名熟人下手，包括主動聯繫大學的土木系羅姓學長，誆稱操作績效優異，騙取208萬餘元；另對補習班陳姓主管宣稱有特殊獲利管道，誘使對方投入964萬元。此外，他也透過劉姓友人介紹，讓其中一名陳姓親友陸續交付高達1700萬元。

檢警追查發現，根據期貨公司交易紀錄，李宥頡自2021年至2023年間，帳戶實際虧損高達848萬1066元，而他每次在虧損後，即將期貨帳戶的電子對帳單匯出，私自以電腦軟體竄改交易明細與損益數字，再透過LINE傳送給投資人，製造穩定獲利的假象，誘使受害人繼續加碼。直到2023年10月，李男因資金周轉不靈，再也付不出紅利，整起詐騙案才東窗事發。

檢方認為，李宥頡雖坦承違法代操，但否認詐欺罪嫌，認定其1人犯下期貨交易法「非法經營期貨經理事業罪」、詐欺取財及侵占等罪名，屬於想像競合犯，且多次竄改文書、反覆吸金，嚴重破壞金融交易市場秩序，建請法院從重論處；針對尚未扣案的犯罪所得，亦依法向法院聲請沒收，或追徵其價額。

父提前退休仍難逃法網 判刑2年、懲戒裁罰

在被害人追討資金期間，李男之父、北市萬華分局資深小隊長李錦山則於2023年10月至11月間，多次利用公務系統非法查詢被害人的車籍、行動電話、出入境紀錄及刑案資料，將個資洩漏給兒子，並將被害人約到咖啡廳「談判」。

席間，李錦山不斷暗示已掌握對方身家，當場背誦被害人的出生年月日與住址，亦稱：「我知道你父親是基隆人」。後來，李因遭檢舉、檢方介入調查，隨即辦理提前退休，試圖避風頭。

不過，李錦山仍刑事責任難逃，因非法蒐集個資、濫用職權，遭判處有期徒刑2年，緩刑3年，並命其支付公庫20萬元；懲戒法院審理認為，李員身為執法專業人員，卻為私利損害警察形象，違失情節重大，裁罰10萬元。

