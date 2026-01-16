為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    惡性難改！慣竊連犯18案、逃獄加刑、獲釋再偷還撞警 這次判1年9月

    2026/01/16 15:38 記者陳冠備／彰化報導
    朱男曾在自主監外作業時藉口尿遁，翻越工廠停車棚矮牆逃回老家。（民眾提供）

    朱男曾在自主監外作業時藉口尿遁，翻越工廠停車棚矮牆逃回老家。（民眾提供）

    32歲朱姓男子，曾犯下18起竊盜及轉讓藥品案件被判刑4年1月，他卻在服刑期間翻牆逃獄，躲藏23小時就被逮，還加判3個月，未料他出獄後惡性不改，又在彰化、雲林犯下至少5起竊盜與洗錢案，甚至為規避查緝，租車掛偽造車牌並衝撞員警。彰化地院審理，認為朱男累犯且毫無悔意，依法加重其刑，竊盜等5案裁定應執行1年9月徒刑，另涉偽造文書部分判刑5月。

    判決書指出，朱男原為彰化監獄受刑人，因在獄中維持良好紀錄，被核准參與自主監外作業。不過，2023年3月13日，他假借如廁之名翻牆逃獄，獄方、警方隨即全面追捕，隔日便在永靖鄉老家附近農田將他逮回，短短23小時落跑即告失敗，事後又因脫逃罪多吃3個月牢飯。

    判決書指出，朱男雖因縮短刑期提前獲釋，卻故態復萌，於2024年7月至9月間，在彰化、雲林至少犯下5起竊盜案件，包括破壞機台竊取零錢、偷走校園背包，甚至僅盜取50元零錢購買飲料，還順手牽羊開走貨車與機車。此外，他還提供帳戶供詐騙集團洗錢，並為躲避查緝，租車懸掛偽造車牌上國道，期間更駕車衝撞執勤員警。

    法官痛批，朱男前案刑期執行完畢不到5個月就再度犯罪，顯見先前刑罰未能有效矯正其行為，顯示「刑罰對其矯正效果極為薄弱」，依累犯規定加重其刑。針對竊盜、洗錢等行為判處3月至5月不等徒刑，合計總刑期達2年5月，最終定應執行刑為1年9月，另偽造文書罪判刑5月。

    另外，法院裁定送達後，朱男雖於2024年12月1日即簽收，但直到2025年1月9日才遞交抗告書，超過10日期限，法院依法當場駁回。

    朱男逃獄後，警方23小時內將他逮捕歸案。（警方提供）

    朱男逃獄後，警方23小時內將他逮捕歸案。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播