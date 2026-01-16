惡性難改！慣竊連犯18案、逃獄加刑、獲釋再偷還撞警 這次判1年9月

朱男曾在自主監外作業時藉口尿遁，翻越工廠停車棚矮牆逃回老家。（民眾提供）

32歲朱姓男子，曾犯下18起竊盜及轉讓藥品案件被判刑4年1月，他卻在服刑期間翻牆逃獄，躲藏23小時就被逮，還加判3個月，未料他出獄後惡性不改，又在彰化、雲林犯下至少5起竊盜與洗錢案，甚至為規避查緝，租車掛偽造車牌並衝撞員警。彰化地院審理，認為朱男累犯且毫無悔意，依法加重其刑，竊盜等5案裁定應執行1年9月徒刑，另涉偽造文書部分判刑5月。

判決書指出，朱男原為彰化監獄受刑人，因在獄中維持良好紀錄，被核准參與自主監外作業。不過，2023年3月13日，他假借如廁之名翻牆逃獄，獄方、警方隨即全面追捕，隔日便在永靖鄉老家附近農田將他逮回，短短23小時落跑即告失敗，事後又因脫逃罪多吃3個月牢飯。

判決書指出，朱男雖因縮短刑期提前獲釋，卻故態復萌，於2024年7月至9月間，在彰化、雲林至少犯下5起竊盜案件，包括破壞機台竊取零錢、偷走校園背包，甚至僅盜取50元零錢購買飲料，還順手牽羊開走貨車與機車。此外，他還提供帳戶供詐騙集團洗錢，並為躲避查緝，租車懸掛偽造車牌上國道，期間更駕車衝撞執勤員警。

法官痛批，朱男前案刑期執行完畢不到5個月就再度犯罪，顯見先前刑罰未能有效矯正其行為，顯示「刑罰對其矯正效果極為薄弱」，依累犯規定加重其刑。針對竊盜、洗錢等行為判處3月至5月不等徒刑，合計總刑期達2年5月，最終定應執行刑為1年9月，另偽造文書罪判刑5月。

另外，法院裁定送達後，朱男雖於2024年12月1日即簽收，但直到2025年1月9日才遞交抗告書，超過10日期限，法院依法當場駁回。

