雲林男不滿女友提分手竟侵入租屋處綑綁性侵 檢方起訴、嘉院延押

嘉義地檢署。（資料照）

30歲住雲林的張姓男子，不滿同居的越南籍女友提分手，傳訊要求見面，對方都置之不理，竟在去年11月間，侵入女友嘉義縣租屋處綑綁其四肢性侵，事後揚言拍攝到私密性影像，要透過網路散播影像，頻頻傳訊息等騷擾恐嚇女友，警方獲報，拘捕他到案。嘉義地檢署依妨害性自主罪嫌起訴張男，案件昨移審嘉義地方法院，嘉義地院裁准延押。

檢警調查，張男與該名越籍女友曾同居，去年10月起，張男對女友欲分手而心生不滿，多次傳訊要求見面、發生性交行為，見女友未答應，11月19日晚間6點多，未經女友同意，趁門沒鎖之際，侵入女友租屋處，綑綁女友性侵，過程中女友抗拒、抓咬張男，張男才離開。

...

同日晚間11點許，張男自行匯款2000元到女友銀行帳戶，還註記留言「回覆LINE」，要求解除封鎖，隔天假借向女友討債，用臉書通訊軟體傳送「不出來我就PO？」「越南我也PO」、「你媽媽的朋友，我全部都給他們」等語，還到女友實習的公司Google評論張貼「欠錢沒有歸還，現在人消失了」等內容，散布、加害女友。

張男的女友因而心生恐懼，向租屋處何姓管理員求助，由何姓管理員陪同報警，11月21日警方在該女友的租屋處外，持拘票拘捕張男到案。

張男否認性侵、恐嚇等犯行，辯稱是希望與女友碰面，非基於恐嚇目的而為。

檢方依據被害人、何姓管理員證詞以及醫院驗傷證明，認定張男涉犯妨害性自主罪嫌，不過檢視張男被查扣手機，沒有發現私密性影像，相關罪嫌尚有疑義。

檢方認為，張男2023年曾被前妻通報家庭暴力事件，去年10月起多次要求與女友復合遭拒，就頻頻傳訊騷擾、進而性侵，又屢屢以恫嚇加害被害人名譽等方式要求見面，至今否認犯行、未見悔過之意，建請法院繼續羈押，嘉院裁定延押。

