狠毆前妻瀕死不救只想滅證棄屍「丟包」騎樓 還淡定滑手機叫早餐

台中市大雅區去年9月發生一起令人髮指的命案，一名女子被發現倒臥住家附近騎樓，全身多處外傷早已死亡，監視器畫面隨後曝光，一名男子將她自車內拖出後棄置隨即駕車離去，整個過程冷血殘忍，警方循線追查，鎖定涉案的竟是死者前夫，檢方近日偵結，依重傷害致死罪嫌起訴。

檢警調查，30歲張姓男子與33歲陳姓女子為前夫前妻關係，兩人過去曾多次發生糾紛，台中地院2024年9月核發保護令，令張男不得對陳女家暴、騷擾及接觸，未料2025年9月22日中午，張男開車載陳女外出時，雙方因故發生爭執，張竟手持棍棒、徒手攻擊方式痛毆對方。

陳女遭痛毆後陷入昏迷瀕臨死亡，張男未將人送醫搶救，反而起心動念企圖滅證，自當日下午起，長時間駕車載著重傷的陳女四處移動，甚至一路開往彰化洗車場，清洗車內血跡掩蓋犯行，直到隔日凌晨，張男才將車開回大雅住家附近，將陳女從副駕駛座拖拽至鄰居騎樓下「丟包」。

張男隨後返回家中，竟只顧滑手機、看電視，還請家人幫忙買早餐與香菸，直到凌晨4點多，張父目睹兒子前妻全身是傷倒在騎樓，趕緊叫救護車趕抵時，陳女早已氣絕身亡。

相驗結果顯示，陳女頭部有嚴重撞擊傷，顱內出血並合併重度外傷性神經軸索損傷，身上新舊傷交雜，背部甚至留有明顯腳印痕跡，警方也在張男車內查獲毒品及吸食器具，檢方認定張男犯嫌明確，近日偵結依重傷害致死、違反保護令等罪嫌起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。

