為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「軍魂部隊」當兵不到2週就逃兵 判刑4月得易科罰金12萬

    2026/01/16 14:14 記者謝武雄／桃園報導
    陸軍步兵257旅號稱「軍魂部隊」，吳姓役男去年5月26日才到該旅步一營步一連報到，同年6月6日8時吳離營休假後就不見蹤影，桃園地方法院簡易判決出爐，法官認定吳男嚴重影響軍隊紀律，依陸海空軍刑法判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。（記者謝武雄攝）

    陸軍步兵257旅號稱「軍魂部隊」，吳姓役男去年5月26日才到該旅步一營步一連報到，同年6月6日8時吳離營休假後就不見蹤影，桃園地方法院簡易判決出爐，法官認定吳男嚴重影響軍隊紀律，依陸海空軍刑法判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。（記者謝武雄攝）

    陸軍步兵257旅號稱「軍魂部隊」，家住桃園吳姓役男去年5月26日才到該旅步一營步一連報到，同年6月6日8時吳離營休假後就不見蹤影，直到桃園地檢署發布通緝才到案，檢方聲請簡易判決，法官認定吳男嚴重影響軍隊紀律，依陸海空軍刑法判處4月徒刑，得易科罰金12萬元，由於該案為簡易判決，法官得不傳喚被告到案就逕行判決。

    檢方調查指出，吳姓役男係陸軍步兵第257旅步一營步一連二兵常備兵，於去年5月26日入伍，於同年6月6日8點離營休假，原應於同年6月9日晚上9點返營收假，詎料吳姓役男竟冠拒絕返營，棄役潛逃，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊函送偵辦。

    由於吳姓役男棄役，並非在戰時潛逃逾6天以上，依陸海空軍刑法第40條，無故離去或不就職役逾6日者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播