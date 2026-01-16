為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    75歲翁騎機車秀朗橋自摔 頭部重創無生命跡象送醫

    2026/01/16 12:58 記者鄭景議／台北報導
    75歲李姓老翁今日上午騎乘機車行經新北市新店區秀朗橋，在往中和方向的機車道上疑似因為車輛失控自摔，隨後重重倒地。（記者鄭景議翻攝）

    75歲李姓老翁今日上午騎乘機車行經新北市新店區秀朗橋，在往中和方向的機車道上疑似因為車輛失控自摔，隨後重重倒地。（記者鄭景議翻攝）

    75歲李姓老翁今日上午騎乘機車行經新北市新店區秀朗橋，在往中和方向的機車道上疑似因為車輛失控自摔，隨後重重倒地。路過民眾見狀趕緊撥打119報案，消防局救護人員趕抵現場時，發現李翁頭部受創嚴重且已失去呼吸心跳（OHCA），緊急送往新店慈濟醫院搶救。目前警方已通知家屬到場，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

    新北市消防局今日上午10時4分接獲通報，指稱秀朗橋機車專用道發生嚴重交通事故。救護人員抵達現場時，發現李翁倒臥在車道上，除了四肢有多處大面積擦挫傷外，頭部更有明顯的撕裂傷，現場已無意識。救護人員第一時間施予急救並迅速將他轉送至新店慈濟醫院進行後續搶救。據了解，李翁在急救後有回復生命跡象，醫護人員持續搶救中。

    新店分局警方隨後趕往現場進行交通疏導並展開測繪紀錄。經初步查證，李翁持有正常駕照，事發當時不明原因自摔，並未發現與其他車輛碰撞的痕跡。警方目前已透過系統聯繫上李翁的女兒，請她前往醫院協助後續處置與釐清相關細節。警方目前正擴大調閱周邊監視器畫面，以還原事發當時的確切過程。

