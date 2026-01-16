為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    翁駕車擦撞騎士又波及轎車 過程驚險釀1人受傷

    2026/01/16 13:01 記者陳文嬋／高雄報導
    林翁駕車擦撞蔡姓騎士又波及廖男轎車，過程驚險釀1人受傷。（民眾提供）

    網路今流傳一段影片，高雄市一名林姓男子駕車欲穿越鳳山區文澄、文湖街口，擦撞蔡姓女騎士波及廖姓男子駕車發生碰撞，造成蔡女摔車受傷，就醫幸無生命危險，整個車禍過程驚險。

    警方調查，林姓男子（71歲）13日駕駛自小客車，沿著鳳山區文湖街南往北方向，行駛至文澄、文湖街口，停等後起步欲穿越路口。

    適逢蔡姓女子（69歲）騎乘普重機車，沿著文澄街西向東，行經文澄、文湖街口；不料林男駕車與蔡女機車發生擦撞。

    蔡女再與對向車道由廖姓男子（43歲）駕駛自小客車發生碰撞，導致蔡女摔車，造成手腳挫傷，後續自行就醫，所幸無生命危險。

    警方據報到場處理，對林男、蔡女、廖男實施酒測，確認3人酒測值均為0；整個車禍過程，監視器全都錄，過程十分驚險。

    由於文澄、文湖街口未設紅綠燈交通號誌，僅於支道文湖街口劃設停等標線，林男駕車行經應先禮讓蔡女騎車先行，警方初步研判肇事原因為林男支道未禮讓幹道，詳細肇事原因由交通大隊進一步判定。

    警方呼籲民眾駕車行經路口時，應確認周遭來車安全無虞後再行通過，以維護用路人安全。

