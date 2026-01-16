為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網路恐嚇「殺害總統、國防部長」 中埔警迅速逮人

    2026/01/16 11:24 記者蔡宗勳／嘉義報導
    中埔分局偵查隊分隊長劉俊良說明網路恐嚇危害總統事件。（中埔警分局提供）

    「張文隨機攻擊事件」不僅讓全台人心惶惶，並掀起網路模仿效應，日前就有人網路社群平台發布「殺害總統、國防部長」等訊息，中埔警分局隨即展現高度科技偵效率，1月14日火速查獲涉嫌人到案，訊後依恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌移送法辦。

    中埔分局獲報有民眾在網路社群平台（臉書限時動態）發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」等語，留言內容係向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼，影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌。

    中埔警分局立即組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，查知住於中埔村的劉姓嫌疑人涉嫌重大，經報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦後，於1月14日在中埔村一帶拘捕劉嫌到案。偵訊後，全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

    中埔警呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

