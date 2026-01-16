為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中暗夜12戶透天厝連燒 單親媽慘成焦屍

    2026/01/16 11:13 記者許國楨／台中報導
    現場火勢猛烈。（圖由消防局提供）

    現場火勢猛烈。（圖由消防局提供）

    台中市烏日區光明路一處狹窄巷弄，15日深夜突發住宅火警，火勢在老舊連棟透天厝間迅速蔓延，夜空被火光染成橘紅色，濃煙不斷自2樓陽台與窗戶竄出，消防人員到場時，整排建築宛如火龍盤踞，救援行動一度陷入困難，1名53歲楊姓單親媽媽受困屋內，被重物壓住逃生不及，慘成焦屍。

    台中市消防局15日晚間10時40分接獲報案後，立即派遣第三大隊、烏日分隊等共15個單位，出動34輛消防車、78名人員前往搶救，並由特搜大隊長潘德倉擔任現場指揮。由於起火地點為磚造、木造混合的老舊建築，且巷道狹小，消防車難以深入，救災人員只能徒步佈線、逐戶射水灌救。

    現場只見2樓陽台與室內全面燃燒，火舌沿著鐵欄杆竄出，熱浪不斷逼退救災人員，外牆磁磚遭高溫燻黑剝落，屋內家具與雜物成為助燃物，火勢迅速延燒至左右相連住戶，消防人員全力防止火勢擴大，歷經1個多小時奮戰，終於在16日凌晨0時16分將火勢撲滅。

    經統計，此次火警共造成12戶住宅受燒，燃燒面積約360平方公尺，救災過程中，消防人員於其中1戶2樓樓梯間發現楊姓女子，當時她遭重物壓住、無法動彈，已明顯死亡，警方初步排除人為縱火，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。

    消防人員拉水線灌救。（圖由消防局提供）

    消防人員拉水線灌救。（圖由消防局提供）

    消防人員檢視火場。（圖由消防局提供）

    消防人員檢視火場。（圖由消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播