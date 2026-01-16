為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    7旬婦玩抖音「義妹」誘投黃金 文山警銀聯手阻詐

    2026/01/16 10:53 記者鄭景議／台北報導
    70多歲的婦人日前在影音平台「抖音」結識「義妹」推薦投資黃金，婦人不疑有他前日前往銀行準備匯款新台幣15萬元。（記者鄭景議翻攝）

    1名70多歲的婦人日前在影音平台「抖音」結識陌生網友，互以姐妹相稱，這名「義妹」推薦投資黃金，婦人不疑有他前日前往銀行準備匯款新台幣15萬元。台北市警局文山第一分局木柵派出所與行員聯手關懷，戳破這起假交友真詐財的圈套，及時守住婦人的養老積蓄。

    文山第一分局木柵派出所指出，所長黃政剛與警員許皓翔前日接獲轄內銀行通報，表示該名婦人欲匯款15萬元進入1個所謂「義妹」的帳戶。由於匯款金額不小，且婦人對於雙方的關係描述不清，行員察覺有異後，研判婦人可能遭遇詐騙，隨即請求警方到場協助。

    員警趕抵現場後，在徵得當事人同意下協助檢視其手機LINE對話紀錄。經調查發現，婦人是先在抖音平台與該名網友結緣，雙方互動熱絡並以姊妹相稱。在取得婦人信任後，對方即以高獲利投資為誘因，遊說她匯款投資黃金。警方隨即向婦人詳細說明詐騙集團常見的假交友、真詐財話術，並耐心勸導其停止交易。

    在警方與行員的合力勸說下，婦人這才驚覺自己落入詐騙圈套，隨即當場取消匯款手續。婦人感激表示，這筆錢是她辛苦存下的養老積蓄，若非警方與行員專業且及時的協助，15萬元恐怕已經化為烏有。

    文山第一分局呼籲，詐騙集團近期常透過抖音、LINE、臉書等社群平台接觸民眾，先建立信任關係後，再誘導投入所謂高獲利、穩賺不賠的投資標的。民眾如果遇到要求匯款、轉帳或提供帳戶資料等情形，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110向警方查證，共同守護自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

