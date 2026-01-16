要員工投反罷免可換公假、千元大鈔 信義區酒吧女老闆被起訴

酒吧蘇姓女老闆要員工投反罷免票，即可換公假、千元大鈔，被依違反選罷法起訴。（資料照）

坐擁台北市信義區2間酒吧的蘇姓女老闆，去年6月23日、第一次大罷免前夕，在員工群組傳送反罷免訊息，並稱凡是有資格（具投票權），且依指示投反罷免票的員工，只要偷拍證明，即可領一天公假或1000元獎金，事後遭檢舉違反選罷法，台北地檢今依法起訴蘇女。

據了解，2間店分別為 Alchemy Bar和OPIUM香檳酒吧，均坐落在台北市信義區精華地段，距離捷運站僅約100公尺，兩間店相鄰，蘇女則是經營者，她為了與酒吧員工聯絡工作事項，使用通訊軟體Line創立「A+O班表/工作流程/課程安排」群組。

起訴書指出，去年7月26日中選會舉辦「第11屆立法委員及新竹市第11屆市長罷免案」，蘇女於1個月前，在工作群組標記所有成員，並傳訊「7/26有資格的，去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔!（記得要偷拍給我看喔！）要投『反』罷免!感恩!（微笑表情符號）（讚表情符號）」等文字。

事後，蘇女遭檢舉，台北地檢署調查後，認定蘇女在群組內向具投票權的員工刑求賄賂，依違反選罷法第99條第1項，對有投票權人行求賄賂，約其為一定的投票權行使罪嫌起訴，可處3年以上、10年以下徒刑，併科100萬元以上、1000萬元以下罰金。

