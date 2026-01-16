為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹北鐵皮屋暗夜火警 1對越籍男女一度失去生命徵象救回

    2026/01/16 09:57 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹北市新泰路1處民宅今天凌晨1點多發生火警，2層樓鋼架鐵皮建築物濃煙密佈，消防人員佈水線入室搜索並同步射水搶救。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市新泰路1處民宅今天凌晨1點多發生火警，2層樓鋼架鐵皮建築物濃煙密佈，消防人員佈水線入室搜索並同步射水搶救。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市新泰路一處越南小吃店民宅今天凌晨1點多發生火警，2層樓鋼架鐵皮建築物濃煙密佈，消防人員佈水線入室搜索並同步射水搶救，隨後成功救出1對越南籍男女，皆一度失去生命徵象，經搶救後陸續恢復生命徵象，目前住院治療及觀察。至於火災原因，尚待火災調查人員調查、釐清。

    新竹縣政府消防局表示，今天凌晨1點43分接獲通報，竹北市新泰路一帶發生住宅火警。消防局陸續出動15輛消防及救護車、32名人員投入救援行動，另有義消8人協勤支援。消防人員抵達現場後，確認為2層樓鋼架鐵皮建築物起火，立即佈署2條水線入室搜索並同步射水搶救。

    搶救至凌晨約2點25分，消防人員成功救出2名傷者，皆一度失去生命徵象，經現場救護人員積極急救後，陸續恢復生命徵象。其中，越南籍38歲潘姓女子後送東元醫院；另1名越南籍29歲阮姓男子後送中國醫藥大學新竹附設醫院，後續由院方持續治療與觀察。

    消防局表示，火勢於凌晨2點53分完全撲滅，現場燃燒位置為2樓房間內傢俱及雜物，燃燒面積約50平方公尺。後續已通報火災調查人員進行調查，以釐清火災相關原因。

    消防局提醒，民眾應留意居家用火、用電安全，避免在室內堆積大量易燃物品，並建議裝設住宅用火災警報器，以利第一時間發現火警並及早應變，降低人命傷亡風險。

    新竹縣竹北市新泰路1處民宅今天凌晨1點多發生火警。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市新泰路1處民宅今天凌晨1點多發生火警。（新竹縣消防局提供）

    2層樓鋼架鐵皮建築物濃煙密佈，消防人員佈水線入室搜索並同步射水搶救。（新竹縣消防局提供）

    2層樓鋼架鐵皮建築物濃煙密佈，消防人員佈水線入室搜索並同步射水搶救。（新竹縣消防局提供）

    消防人員成功救出1對越南籍男女，皆一度失去生命徵象，經救護人員積極急救後，陸續恢復生命徵象。（新竹縣消防局提供）

    消防人員成功救出1對越南籍男女，皆一度失去生命徵象，經救護人員積極急救後，陸續恢復生命徵象。（新竹縣消防局提供）

