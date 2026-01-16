為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    報復！父竊錄搞曖昧女同事裸照 兒拿來散布、恐嚇對方

    2026/01/16 09:14 記者李立法／屏東報導
    黃男竊錄女同事裸照，兒子竟將裸照傳送給被害人丈夫報復，父子倆均被判刑。（資料照）

    黃男竊錄女同事裸照，兒子竟將裸照傳送給被害人丈夫報復，父子倆均被判刑。（資料照）

    已婚黃男與人妻同事搞曖昧，透過視訊竊錄女同事上半身裸照，黃男兒子發現後，竟發訊息恐嚇被害人，並將父親竊錄的裸照傳送給被害人丈夫作為報復，被害人心生畏懼，報警處理，黃氏父子皆被移送法辦，屏東地院依違反個資法判處黃父5個月徒刑，黃子則觸犯未經他人同意無故供人觀覽攝錄性影像罪及恐嚇罪，各處6個月徒刑及拘役30天，均可易科罰金及上訴。

    黃男與女同事關係曖昧，黃男卻利用視訊聊天機會，竊錄女同事上半身祼照存在手機中，黃男的兒子發現後，竟發訊息「妳還欠我媽媽一個道歉」、「你的視訊私密照我會傳出去」給被害人，並將父親竊錄的裸照傳送給被害人的丈夫作為報復，被害人得知遭黃男竊錄私密照，又遭黃子恐嚇，因而感到恐懼，決定報警處理，黃氏父子到案應訊後均坦承犯行。

    屏東地院認為，黃男無故竊錄性影像，嚴重侵害被害人隱私，而黃子不思以理性方式處理家庭紛爭，竟出於報復心態，恐嚇及威脅被害人並將性影像供人觀覽，致被害人遭受莫大精神壓力，黃男犯非法蒐集個人資料罪，判刑5個月，得易科罰金，黃子犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，又犯未經他人同意無故以他法供人觀覽攝錄的性影像罪，判刑6個月，均得易科罰金。

