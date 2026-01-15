為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    交流道口鬼切被叭 客貨車駕駛停擋校車22分鐘判5月

    2026/01/15 22:20 記者廖雪茹／新竹報導
    賴姓男子在交流道將車開至校車前煞停，長達22分鐘，新竹地方法院依強制罪，判賴男5月有期徒刑，得易科罰金15萬。（記者廖雪茹攝）

    賴姓男子在交流道將車開至校車前煞停，長達22分鐘，新竹地方法院依強制罪，判賴男5月有期徒刑，得易科罰金15萬。（記者廖雪茹攝）

    賴姓男子開車行經交流道口時，因急切變換車道，讓1輛大客車司機鳴按喇叭示警，賴男竟心生不滿，將車開至校車前直接煞停，擋路長達22分鐘，害車上學生、家長和老師等43名乘客飽受驚嚇；新竹地方法院審理後，認為賴男行為已嚴重妨害通行自由，依強制罪判賴男5月有期徒刑，得易科罰金15萬。

    判決書指出，賴男於2024年12月11日清晨7點30分，駕駛自小客貨車沿新竹市東區公道五路往新竹交流道方向行駛，行經新竹交流道口，急切往內側車道，同向內側車道的大客車駕駛見狀，鳴按喇叭示警。賴男即駕駛自小客貨車在大客車前直接煞停，時間長達22分鐘。

    判決書說，賴男矢口否認有妨害自由的犯行，辯稱大客車駕駛長按喇叭，他認為算是緊急事況，所以才停下來看。法官認為，駕車行駛於道路上，鳴按喇叭經常有提醒注意或警告危險之意涵，此為公共交通秩序中普遍認同的正當行為。

    法官審酌，該日為正常上班、上學日，車流頻繁之際，而大客車車身巨大、變換車道較不靈活，且其車上有43名乘客，除立即緊急煞車停止，應無其他相對更安全的方式可供選擇，賴男在車流頻繁行駛過程中強勢插入並立刻急停，屬以強暴方式使他人行無義務之事。

    此外，賴男又辯稱案發地點並非單線道，大客車駕駛可以繞行，且是因為被害人報警，被告始留在原地等。但案發當日，新竹交流道匯流處車多壅塞，如任意變換車道應屬高危險性的行為，大客車於事發當下難作「停車」以外的選擇；再者，賴男下車態度咄咄逼人，且上車後駕駛座車門卻未關閉，顯然不是短暫停留、迅速離開的意思。

    因大客車上有多名在學學生及老師，顧慮乘客的安危，報警處理當為合法的救濟途徑，賴男反而以此合理化自己行為，自屬臨訟卸責之詞，而無可採。

