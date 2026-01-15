1/15 威力彩頭獎連23摃！今彩539開2注 800萬獎落彰化、花蓮

第115000005期威力彩頭獎摃龜；第115000013期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

1月15日開獎的第115000013期今彩539頭獎開出2注，由彰化縣溪湖鎮湖東里大溪路2段186號「鑫鑫彩券商行」、花蓮縣花蓮市主勤里福建街407號1樓「財神旺彩券行」開出；第115000005期威力彩頭獎則摃龜，連23摃下，頭獎上看5.7億元。

第115000005期威力彩中獎號碼為「第一區：08、10、16、26、31、38，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共14注中獎，每注可得15萬元；肆獎共89注中獎，每注可得2萬元；伍獎共489注中獎，每注可得4000元；陸獎共3339注中獎，每注可得800元；柒獎共6924注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬9155注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬6818注中獎，每注可得100元；普獎共8萬6426注中獎，每注可得100元。

第115000013期今彩539中獎號碼為「01、02、03、19、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共6555注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬950注中獎，每注可得50元。

第115000013期39樂合彩中獎號碼為「01、02、03、19、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共283注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7514注中獎，每注可得1125元。

第115000013期3星彩中獎號碼為「592」，壹獎共89注中獎，每注可得5000元。

第115000013期4星彩中獎號碼為「3304」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

