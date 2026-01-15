高雄市警局長接任人選 趙瑞華、郭士傑出線機會大

高雄市警局長人選，傳警政署長張榮興「愛將」郭士傑（中）機會濃。（資料照）

首次上稿21:18

更新時間21:56

內政部長劉世芳告知台北市長蔣萬安，高雄市長林炎田將接台北市警察局長，外傳林炎田可能於今（15日）晚公務北上，局長室否認，表示林炎田雖然公務外出，但人都在高雄市，今天並沒有北上行程。

至於高雄市警察局長，航警局長趙瑞華和警政署長「愛將」主秘郭士傑都傳是可能接任人選，因郭和地方毫無淵源，也引起地方人士和警界議論，就看市長陳其邁的決定與考量。

請繼續往下閱讀...

據悉，基於治安，陳其邁希望有刑事背景和專業的人選，此部分趙瑞華的資歷較郭完整；但市府傳陳其邁希望新任警局長年紀不要太大，郭士傑是警大56期交通系畢業，與高雄並無淵源，任新竹縣警察局長後，調任台中市警察局副局長，再直奔警政署主任秘書。

原傳他的學長、航警局長趙瑞華（警大50期）可望回高雄接任警察局長，郭接航警局長，但高雄市警界近日頻傳郭士傑拜會市長陳其邁，雖然市長室多次否認，傳言仍甚囂塵上。

不過，有地方人士擔心緊接著市長、市議員選舉，若指派與高雄在地毫無淵源，甚至還需花時間記住議員名字，是否適才適所？相信市長陳其邁、署長張榮興自會有所考量，明（16）日就會開牌確定是署長「愛將」升任，還是「同窗」返鄉接任。

出身高雄的航警局長能否返鄉接任市警局長，待市長陳其邁點頭。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法