為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉洩密案!澎湖執業律師陳梅欽50萬交保

    2026/01/15 20:52 記者劉禹慶／澎湖報導
    前士林地院民事法官陳梅欽。（資料照）

    前士林地院民事法官陳梅欽。（資料照）

    澎湖執業律師陳梅欽涉洩密交保案，昨（14日）澎湖檢警搜索約談陳梅欽及2名被告住所，今（15日）澎湖地方法院開庭審理，陳梅欽50萬元交保，被告吳志麒、沈芳琪羈押禁見。

    據了解，涉嫌吸食毒品案件的吳志麒，與沈芳琪的男友，還另涉有其他暴力等案件，全案檢警偵查中，但陳梅欽在執行另一案件律師職務時，知悉相關偵查應保密的內容，卻外洩給其他共犯知悉，有瀆職串供之虞，因此檢察官黃政德指揮澎湖縣警局刑警大隊、馬公警分局等，昨日搜索3人住所，並傳喚到案偵訊。

    檢察官昨晚複訊3名被告後，認為3人涉及凟職、洩密及偽造文書等罪嫌重大，根據了解洩密案指向1名涉嫌毒品案的高姓男子，高男原本就因公共危險罪等案件，被羈押在澎湖看守所，兩案之間的關聯，檢方釐清中，並向澎湖地院提出召開聲押庭。

    現年63歲的陳梅欽，是司法官班33期結業，1995年起先後擔任澎湖地院候補法官、士林地院民事庭法官，但卻捲入私生活不當、言語性騷擾女同事等爭議，雖然事後主動辭去法官職務，轉任律師。不過，監察院調查後仍決定彈劾，司法院職務法庭判他「免除法官職務」。

    澎湖執業律師陳梅欽涉洩密案。（記者劉禹慶攝）

    澎湖執業律師陳梅欽涉洩密案。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地院裁定律師陳梅欽交保、2名被告羈押禁見。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地院裁定律師陳梅欽交保、2名被告羈押禁見。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播