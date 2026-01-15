不當變換車道釀禍! 國1汐止段5車連環撞 1車挨撞翻覆

陳姓男子疑變換車道不當，擦撞王姓女駕駛的車輛；王女的車被撞後，翻覆在外線車道。（記者林嘉東翻攝）

國道1號汐止路段今（15日）傍晚發生連環碰撞事故。陳姓男子疑在車陣中變換車道不當，先擦撞王姓女駕駛的車，再擦撞車陣中2部轎車；王女被撞後，車翻覆在外線車道，所幸王女自行脫困，僅受擦傷未送醫，事故共造成5輛車受損。

國道公路警察局第一警察大隊勤務指揮中心今天下午6時許接獲通報，國道1號北向13.7公里汐止路段有5輛車碰撞事故，其中1輛車翻車，立刻調派巡邏警車趕往釐清事故原因。

警方調查，23歲陳姓男子駕駛小客車行經事故路段，疑似自車陣中向左變換車道不當，擦撞77歲王姓女子駕駛的小客車，陳男在發生碰撞後，車輛向右拉回再與2部小客車發生碰撞。王女的車被撞後，失控翻覆在外線車道，再擦撞37歲吳姓男子駕駛的小客車，所幸5輛車駕駛及乘客都有依規定繫上安全帶，僅翻車的王女輕微擦挫傷，各車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因待警方釐清。

警方呼籲用路人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，切勿任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線及違規行駛路肩等容易引發事故之違規行為，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害。不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

