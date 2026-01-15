警職超過30年 新北市警察局副局長、警政監、督察榮退

新北市警察局長方仰寧（左3）溫馨幫副局長林新晃（左5）等人，舉行榮退歡送會。（記者吳昇儒翻攝）

新北市政府警察局副局長林新晃、警政監鄭恩然及督察李宇桂3名三線一星以上的高階警官，因已屆齡，退休命令將於明天生效，今日則是3人最後一天上班日。局長方仰寧及人事室主任黃艾狄特別舉辦榮退歡送會，與警局同仁感謝3人對警界的付出與奉獻。

新北市警察局長方仰寧表示，副局長林新晃光在高雄地區服務就長達36年，曾任高雄港務警察總隊長、宜蘭縣警局長及高雄市警局副局長等重要職務，是難得的警界人才。

而警政監鄭恩然是從基層員警歷練並考上警官，中央單位歷練完整，且將警職生涯最後將近10年的時間都奉獻給了新北市，見證了新北警界的創新與傳承，劃下最完美的句點。

督察李宇桂在台北市服務超過31年，也是從基層的警察，考上警官，警職生涯多擔任督察體系重要職務，曾任職於集集分局、基隆市警察局第一分局，鐵路警察局台北、高雄分局分局長，地方歷練豐富，並時常指導及提攜後進。

警察局此次也特別將3人在工作上的點點滴滴，剪輯製作紀念影片播放，場面溫馨，局長代表新北警全體同仁謝謝3人，這幾年來對於新北警各項貢獻與付出。

警政監鄭恩然（右）中央單位歷練完整，警職生涯最後將近10年都奉獻給新北市。（記者吳昇儒翻攝）

督察李宇桂（左）地方歷練豐富，並時常指導及提攜後進。（記者吳昇儒翻攝）

