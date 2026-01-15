怪手拆屋栽下樓、駕駛驚險逃脫 建商：台東最近地震頻繁釀災

怪手墜樓前在路面。（民眾提供）

台東市正氣北路巷弄一處危老重建工地，上週六（10日）發生一起驚險工安意外。一台正在二樓進行拆除作業的怪手，因建築平台突然傾斜，整台機具連同駕駛瞬間從二樓「栽」到一樓，現場揚起巨大粉塵，驚悚畫面全被監視器錄下。

針對這起意外，工地陳姓負責人解釋，該案為老社區危老重建，未來將規劃為社會住宅與日照中心，由於台東近期地震頻繁，導致舊建物地板結構傾斜，機具才會在作業時「順滑」墜落。南區職業安全衛生中心則表示，經台東縣府通報，該名怪手司機在墜落瞬間反應迅速，及時從駕駛座跳開，所幸人機均安，目前已要求業者檢討施工流程。

然而，工安意外僅是鄰里積怨的導火線。周邊居民怒控，該工地自去年12月動工以來，長期處於「裸拆」狀態，粉塵漫天飛散。鄰居許先生抱怨，防塵網與灑水設備直到上週才到位，導致家中灰塵清不完，巷口麵攤生意更是大受影響，住戶在家也得戴口罩防塵。

對此，負責人坦言拆除初期防護確實未臻完善，在里長反映與環保局宣導後，已加強灑水、防塵設施，並調整施工時段，避開中午12點至下午2點的休息時間，以降低噪音干擾。

最令居民不安的，莫過於對建築結構的威脅。鄰居陳先生指出，周邊多為超過40年的連棟老建築，擔憂若施工導致路面天坑或房屋龜裂，在缺乏原始監測數據的情況下，住戶恐求償無門。

儘管建商承諾會以「人員安全與鄰里安寧」為最高原則，並配合環保、勞檢及建管單位稽查，但在接連不斷的工安驚魂與環境污染陰影下，這場本意良善的社宅興建案，已讓周邊鄰里陷入深深的恐慌與不滿。

