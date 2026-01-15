車鑰匙忘拔以為沒事 恐怖陌生人正大光明連入數屋行竊

南警五分局今天破獲連續住宅竊案，40多歲簡男疑涉多件透天厝竊案；他疑趁住戶機車停門口、鑰匙忘拔時複製鑰匙再放回，之後光明正大入屋行竊，訊後依法移送。（民眾提供）

南警五分局今天破獲連續住宅竊案，40多歲簡姓男子疑涉多件透天住宅竊案，可怕的是，他用複製鑰匙光明正大入屋，被害人發現，原來機車停門口，鑰匙忘拔，原以為沒事，豈料遭複製後又放回，訊後警方將他依法移送。

去年10月間，市區出現多件住宅竊案，這些案子都有一個特徵，沒有明顯的入侵痕跡，多名被害人返家才知遭竊，有被害人向本報指出，因住家外有裝監視器，看監視畫面才發現簡姓男子是拿著遙控器，打開自家鐵門，光明正大入屋，且簡男在翻箱倒櫃完還會恢復原狀，看完監視器才發現屋內曾被陌生人進入，感覺很可怕。

被害人報案後，一度沒有消息，原以為住家遭竊是小案件，警方沒放在心上，向警方追問才得知簡男行竊完就搬家了，而且是徒步犯案，讓案情陷入瓶頸。

據了解，幾件竊案的共同點，大多是被害人將機車停放在家門口，家用鑰匙連同車鑰匙都掛在機車上，住戶原以為鑰匙沒丟就沒事，豈料遭簡男趁機複製後又插回原處，再伺機闖入行竊。

其中一位醫師娘在這個月12日被竊，自稱一共損失約有90萬元的精品與飾品，他向警方報案後，由台南地檢署弘股王宇承檢察官指揮，趁著簡男還沒有更換落腳處緊急逮人。

昨天下午，警方持票搜索，在簡男租屋處查扣精品與現金等贓物約80萬元，另起出贓款現金5萬7000元，全案依加重竊盜罪嫌移送，並拜託檢察官向台南地方法院預防性聲押，警方呼籲外出加強門窗與車庫防護，鑰匙務必妥善保管。

