為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》北捷隨機殺人案訪查張文胞兄 高市警局長林炎田親自督辦

    2026/01/15 19:20 記者劉慶侯／台北報導
    台北市警專案組透露，在查訪張文周邊人脈關係時，曾協請高雄市刑警大隊幫忙訪查張文胞兄，高雄市警察局長林炎田（見圖）得知後資表重視，親自率員前往作調查筆錄，也讓辦案人員感到林炎田事必躬親的認真。（資料照）

    台北市警專案組透露，在查訪張文周邊人脈關係時，曾協請高雄市刑警大隊幫忙訪查張文胞兄，高雄市警察局長林炎田（見圖）得知後資表重視，親自率員前往作調查筆錄，也讓辦案人員感到林炎田事必躬親的認真。（資料照）

    傳言高雄市警察局長林炎田即將調任台北市警察局長一職，偵辦張文北捷隨機殺人案的台北市警專案組透露辦案秘辛，他們表示，在查訪兇犯張文周邊人脈關係時，曾協請高雄市刑警大隊幫忙訪查張文胞兄，高雄市警察局長林炎田得知後資表重視，親自率員前往作調查筆錄，也讓辦案人員感到林炎田事必躬親的認真。

    台北市警說，在兇犯張文自殺身亡後，北市警為清查對方所有人際關係和經濟往來情形，特別鎖定張文的父母和哥哥調查。但因張文的哥哥已在高雄定居，北市警為求迅速掌握所有狀況，只得電話協請高雄市刑警大隊派員支援，調派刑事警方前往製作訪談筆錄。

    林炎田得知，立即親自率員前往張文的哥哥家訪查，事後再詳細審查筆錄內容，以防有需加強的部分再作調查。

    北市警專案小組在等待高雄市刑大時，得知偵訊筆錄內容局長林炎田仍在審核中，都非常驚訝，認為傳聞中事必躬親的林炎田，行事作風果然雷厲風行，也感到讚佩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播