獨家》北捷隨機殺人案訪查張文胞兄 高市警局長林炎田親自督辦

傳言高雄市警察局長林炎田即將調任台北市警察局長一職，偵辦張文北捷隨機殺人案的台北市警專案組透露辦案秘辛，他們表示，在查訪兇犯張文周邊人脈關係時，曾協請高雄市刑警大隊幫忙訪查張文胞兄，高雄市警察局長林炎田得知後資表重視，親自率員前往作調查筆錄，也讓辦案人員感到林炎田事必躬親的認真。

台北市警說，在兇犯張文自殺身亡後，北市警為清查對方所有人際關係和經濟往來情形，特別鎖定張文的父母和哥哥調查。但因張文的哥哥已在高雄定居，北市警為求迅速掌握所有狀況，只得電話協請高雄市刑警大隊派員支援，調派刑事警方前往製作訪談筆錄。

林炎田得知，立即親自率員前往張文的哥哥家訪查，事後再詳細審查筆錄內容，以防有需加強的部分再作調查。

北市警專案小組在等待高雄市刑大時，得知偵訊筆錄內容局長林炎田仍在審核中，都非常驚訝，認為傳聞中事必躬親的林炎田，行事作風果然雷厲風行，也感到讚佩。

